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Арестович об очном заседании ТКГ: Мы бы предпочли пока сохранить режим видеосвязи

02 августа 2021, 17:03

Арестович об очном заседании ТКГ: Мы бы предпочли пока сохранить режим видеосвязи

Украинская делегация стремится сохранить текущий формат заседаний Трехсторонней контактной группы, однако окончательное решение еще не принято — вопрос будет рассмотрен до следующего заседания в августе. Об этом сообщил спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович.

«Позиция нашей делегации такова, что существующие карантинные ограничения и опасность распространения нового штамма вируса не позволяют нам пока перейти в режим очных заседаний. Мы бы предпочли сохранить пока заочные заседания в режиме видеосвязи », - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что для принятие решения есть еще месяц.

По мнению спикера украинской делегации, заявления российской стороны о поддержке ОБСЕ предложения по возврату очного формата встреч является преувеличением.

«ОБСЕ никогда не выносит таких прямых суждений. Они могут сказать "мы не против", "мы готовы рассмотреть". Но они очень дипломатичны и четких формулировок, пока нет согласия всех трех сторон, обычно не выносят», - отметил он.

Ранее представитель президента РФ в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующее заседание ТКГ в очном режиме в Минске.

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