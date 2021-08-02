Арестович об очном заседании ТКГ: Мы бы предпочли пока сохранить режим видеосвязи

Украинская делегация стремится сохранить текущий формат заседаний Трехсторонней контактной группы, однако окончательное решение еще не принято — вопрос будет рассмотрен до следующего заседания в августе. Об этом сообщил спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович.



«Позиция нашей делегации такова, что существующие карантинные ограничения и опасность распространения нового штамма вируса не позволяют нам пока перейти в режим очных заседаний. Мы бы предпочли сохранить пока заочные заседания в режиме видеосвязи », - сказал Арестович.



Он подчеркнул, что для принятие решения есть еще месяц.



По мнению спикера украинской делегации, заявления российской стороны о поддержке ОБСЕ предложения по возврату очного формата встреч является преувеличением.



«ОБСЕ никогда не выносит таких прямых суждений. Они могут сказать "мы не против", "мы готовы рассмотреть". Но они очень дипломатичны и четких формулировок, пока нет согласия всех трех сторон, обычно не выносят», - отметил он.

Ранее представитель президента РФ в ТКГ Борис Грызлов предложил провести следующее заседание ТКГ в очном режиме в Минске.