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Умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахте «Покровское»

03 августа 2021, 18:39

Умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахте «Покровское»

В больнице Краматорска скончался второй горняк, пострадавший от взрыва на шахте «Покровское», который произошел три дня назад. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

«В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское". Это вторая смерть в результате трагедии на шахте "Покровское" 31 июля», – написал Волынец.

Он добавил, что за здоровье восьми горняков продолжают бороться врачи Краматорска и Покровска.

Взрыв на шахте ш/у «Покровское» в поселке Удачное Покровского района произошел 31 июля приблизительно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 м. В результате взрыва пострадали 10 горняков.

Один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в больнице Покровска в день аварии.

В связи с происшествием открыто уголовное производство с квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Ш/у «Покровское» (ранее – «Красноармейская-Западная № 1») – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Metinvest B. V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», миноритарием которого группа стала в 2018 году.

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