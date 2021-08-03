Умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахте «Покровское»

В больнице Краматорска скончался второй горняк, пострадавший от взрыва на шахте «Покровское», который произошел три дня назад. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.



«В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское". Это вторая смерть в результате трагедии на шахте "Покровское" 31 июля», – написал Волынец.



Он добавил, что за здоровье восьми горняков продолжают бороться врачи Краматорска и Покровска.

Взрыв на шахте ш/у «Покровское» в поселке Удачное Покровского района произошел 31 июля приблизительно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке, на горизонте 815 м. В результате взрыва пострадали 10 горняков.



Один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в больнице Покровска в день аварии.



В связи с происшествием открыто уголовное производство с квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).



Ш/у «Покровское» (ранее – «Красноармейская-Западная № 1») – крупнейший в Украине производитель коксующего угля. Metinvest B. V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», миноритарием которого группа стала в 2018 году.