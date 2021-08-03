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«Шахтер» обыграл «Генк» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

03 августа 2021, 22:53

«Шахтер» обыграл «Генк» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Волевая победа «Шахтера» на пути к групповому раунду Лиги чемпионов Волевая победа «Шахтера» на пути к групповому раунду Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» со счетом 2:1 обыграл бельгийский «Генк» в выездном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Хозяева повели в счете на 39-й минуте после гола Онуачу.

На 63-й минуте Тете реализовал пенальти.

Победный гол за «Шахтер» забил Алан Патрик на 81-й минуте.

Для главного тренера донецкого клуба Роберто Де Дзерби это был дебютный матч в еврокубках.

Ответный матч состоится 10 августа на НСК «Олимпийский» в Киеве.

В случае прохода «Шахтера» его соперником в плей-офф квалификации Лиги чемпионов будет победитель пары «Монако» — «Спарта» Прага. На выезде «Монако» победил со счетом 2:0.

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