«Шахтер» обыграл «Генк» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Волевая победа «Шахтера» на пути к групповому раунду Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» со счетом 2:1 обыграл бельгийский «Генк» в выездном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.



Хозяева повели в счете на 39-й минуте после гола Онуачу.



На 63-й минуте Тете реализовал пенальти.



Победный гол за «Шахтер» забил Алан Патрик на 81-й минуте.



Для главного тренера донецкого клуба Роберто Де Дзерби это был дебютный матч в еврокубках.



Ответный матч состоится 10 августа на НСК «Олимпийский» в Киеве.



В случае прохода «Шахтера» его соперником в плей-офф квалификации Лиги чемпионов будет победитель пары «Монако» — «Спарта» Прага. На выезде «Монако» победил со счетом 2:0.