«Шахтер» и «Заря» узнали возможных соперников в плей-офф квалификации еврокубков

Возможным соперником «Шахтера» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов будет победитель пары «Монако» — «Спарта» Прага. Жеребьевка состоялась сегодня в Ньоне.



Для участия в плей-офф квалификации ЛЧ «Шахтеру» необходимо пройти бельгийский «Генк» в третьем раунде, матчи с которым состоятся 3 и 10 августа.

Champions League play-off draw



Who are you backing?#UCLdraw pic.twitter.com/hsINpQ2gmp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 2, 2021

Также состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.



«Заря» сыграет против победителя пары «Рапид» Вена — «Анортосис».



Матчи состоятся 19 и 26 августа. Первую встречу луганский клуб проведет на выезде.



«Заря» стартует сразу с раунда плей-офф квалификации.