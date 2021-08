«Шахтер» и «Заря» узнали возможных соперников в плей-офф квалификации еврокубков

Возможным соперником «Шахтера» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов будет победитель пары «Монако» — «Спарта» Прага. Жеребьевка состоялась сегодня в Ньоне.



Для участия в плей-офф квалификации ЛЧ «Шахтеру» необходимо пройти бельгийский «Генк» в третьем раунде, матчи с которым состоятся 3 и 10 августа.

Champions League play-off draw



Who are you backing?#UCLdraw pic.twitter.com/hsINpQ2gmp