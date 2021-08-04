В Украине пересмотрят нормативы для расчета субсидий: Подробности

Правительство отменит социальные нормативы для расчета субсидий, которые были введены весной 2020 года. В следующем отопительном сезоне их оставят только для жителей регионов, которые окажутся в «красной» зоне карантина, сообщает пресс-служба министерства социальной политики.



«Весной 2020 года, когда страна закрылась на карантин, были увеличены на 50% нормативы на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на электроэнергию, газ для приготовления пищи, подогрев воды, ведь люди находились дома, соответственно, тратили больше этих ресурсов, а их доходы при этом снизились», – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.



По ее словам, учитывая то, что сейчас вся Украина находится в «зеленой» зоне, а доходы людей начали расти, правительство решило пересмотреть нормативы для расчета субсидий. Прежние повышенные нормы оставят только для оказавшихся в «красной» зоне карантина.



«Мы хорошо понимаем, что эпидемия коронавируса не завершилась, по всему миру идут новые вспышки. И в случае очередной волны жители регионов, которые окажутся в "красной" зоне, автоматически получат поддержку от государства в виде увеличения социальных нормативов при предоставлении жилищных субсидий», – сказала министр.