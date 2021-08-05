ООС: Боевики 7 раз нарушили «режим тишины», раненый житель Красногоровки – в тяжелом состоянии

С начала текущих суток зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.



Позиции украинских военных обстреляли в районе Авдеевки, Галициновки, Пивденного, Водяного (на Приазовье). Боевики открывали огонь из артиллерийских систем 122-го калибра, ручных противотанковых и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.



Возле города Красногоровка НВФ открыли огонь из противотанковых орудий и совершили обстрел жилого сектора. В результате обстрела боевиков был тяжело ранен местный житель 1965 г.р., поврежден жилой пятиэтажный дом и гражданский автомобиль.



«Во время обстрела многоэтажного дома получил множественные ранения (различных частей тела) местный житель, находившийся в собственной квартире. Пострадавший получил первую медицинскую помощь и был доставлен в центральную больницу города Курахово, состояние здоровья – тяжелое», – говорится в сообщении штаба.



Кроме того, в Луганской области боевики запускали беспилотник типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



В ответ на обстрелы НВФ украинские военные открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

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