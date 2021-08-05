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90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от Путина, заявил президент Украины

05 августа 2021, 19:59

90% успеха в вопросе возвращения Донбасса зависит от Путина, заявил президент Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодня 90% успеха в возвращении и деоккупации Донбасса зависит от президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дом».

Он отметил, что ему напоминают о его обещании через год закончить войну на Донбассе.

«Конечно, я очень этого хочу. Я все делаю для этого. Но, увы, не все от меня зависит. Я считаю (и президент Российской Федерации знает мое мнение), что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями», – подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что Украина привлекает международных партнеров, есть разработанные планы, но нужна политическая воля и «воля человеческая».

Глава государства также акцентировал на том, что первым шагом к установлению мира должно быть прекращение огня.

«Я неизменно верю в то, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это же не просто философия. Это предметный разговор. Я всегда выступал за то, что первый пункт и "Минска", и всех договоренностей – прекращение огня. Чтобы вообще о чем-то говорить, нужно хотя бы перестать стрелять. Это факт. Почему? Потому что вот мы с вами имели режим прекращения огня (вступил в силу 27 июля 2020 года, – Ред.). И он 7 месяцев действовал. Да, были провокации с той стороны. Но все-таки появилось понимание, что мы не теряем людей», – сказал Зеленский.

По его словам, дальше должен последовать вывод войск.

«И что мы должны зайти очень аккуратно, очень аккуратно дойти до нашей границы. Да, я все понимаю. Часть людей там информационно раздавлена, информационно пронизана. А кто-то даже приезжал на подконтрольную Украину, но не нашел себя – убежал от боевиков, приехал и не нашел себя, и государство не нашло ему работу или квартиру и так далее. Это жизнь. К сожалению. Это жизнь. И этот человек вернулся. И утратил надежду. И, конечно же, это все очень сложно. Поэтому когда мы говорим "гуманитарная миссия" – то это разговор, договоренности и их выполнение, давление на Россию, чтобы она выполняла взятые на себя обязательства. Она – сторона конфликта», – добавил президент.

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