Зеленский: Россия еще будет оплакивать свою агрессию

Россия сделала ошибку, оккупировав Крым и часть Донбасса, и в дальнейшем будет сожалеть о своей политике, считает президент Украины Владимир Зеленский.



«Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Почему я говорю сейчас "Крым", а не "Донбасс". У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже — погибших намного больше, намного, тысячи людей. А потому что Крым — это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально — может быть, на поколение, на два — так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать. Многие русскоговорящие украинцы перешли на украинский, потому что им неприятно. Потому что убили брата, отца и так далее», — сказал президент в интервью телеканалу «Дом».



Зеленский отметил, что жителям оккупированных территорий непросто и опасно говорить правду или, к примеру, с симпатией относиться к Украине. При этом, президент считает, что жители отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма «не должны соглашаться с тем, что там происходит» — отмечать украинские праздники, рассказывать детям о культуре страны и так далее.