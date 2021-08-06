167 тысяч прививок от коронавируса сделали в Украине за сутки. Это новый рекорд

За прошедшие сутки, 5 августа, в Украине сделали 167 383 прививки от коронавируса, что стало новым рекордом. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Уточняется, что одну дозу получили 98 447 человек, а полностью иммунизированы — 68 936 человек.



С начала прививочной кампании всего привито 3 953 542 человека, из них получили первую дозу — 3 953 540 человек, полностью иммунизированы после двух доз — 2 284 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 6 237 706 прививок.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля.



21 июля в Украине стартовал пятый этап вакцинации от ковида. Теперь привиться может любой желающий украинец старше 18 лет.



