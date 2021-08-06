На Луганщине вакцинация от ковида проходит медленно

В Луганской области сегодня работают 13 мобильных бригад по вакцинации от коронавируса, 52 пункта прививки, а также четыре центра массовой вакцинации населения. Как отметил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай, в центрах вакцинации можно получить прививку препаратами «Модерна» и «Пфайзер», которые признаны Всемирной организацией здравоохранения.



«Но при этом, за период с момента получения этих препаратов при плане 4 тысячи вакцинаций в сутки осуществлялось всего до полутора тысяч», – приводит слова Гайдая пресс-служба ЛОГА.



Чиновники не уточняют причины, по которым план по вакцинации в области не выполняется.



Ранее глава соседней Донецкой области Павел Кириленко рассказал о недоверии местного населения к вакцинации от коронавируса, из-за чего этот процесс происходит медленно.