Строят в Рубежном и Кременной: Гайдай рассказал о распределении квартир в домах для переселенцев

В городах Рубежное и Кременная идут работы по завершению строительства многоквартирных домов для переселенцев. Об этом рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе прямого эфира с пользователями Facebook.



«Началась достройка в Рубежном дома до 9-этажного, и в Кременной также. Мы реализуем проект по строительству жилья для временно перемещенных лиц, но конечно, мы не можем построить сразу одну, две или десять тысяч квартир. Поэтому проговаривали, чтобы мы предоставили всем социальным группам определенное количество квартир», – отметил Гайдай.



Он сообщил, что распределять жилье будет специальная комиссия, стараясь охватить разные категории переселенцев.



«Чтобы люди с инвалидностью получили квартиры, мы сразу планируем первые этажи – чтобы были все условия, удобные пандусы. Мы проговаривали и по поводу людей, которые работают в государственных учреждениях, в сфере медицины, культуры, образования. Нам нужно сохранить потенциал, поэтому комиссия будет решать, кому именно мы предоставим жилье, но будем надеяться, что все-таки мы учитываем все пожелания», – пояснил глава ОГА.

Построить в Рубежном девятиэтажный дом для переселенцев запланировали еще в 2016 году. Первоначальная стоимость проекта составляла 70 млн грн. Дом строили три года, но так и не сдали в эксплуатацию. Строители из Днепра остановили работы на финишном этапе. После смены руководства департамента капитального строительства облгосадминистрации скандал стал публичным. Там заявили, что затраты на около 100 квартир для переселенцев приблизились к 100 миллионам гривен. Кроме перерасхода средств выяснилось, что из почти 600 переселенцев, стоявших в очереди на жилье, ордер не предложили никому.



В марте 2021 года глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что дом для переселенцев в Рубежном, по которому шли судебные разбирательства, могут достроить в этом году.