В Краматорске стартовало строительство дома для переселенцев

В Краматорске началось строительство многоквартирного дома для переселенцев. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за июль.



По его словам, уже выполнены земельные и подготовительные работы.



«Залит фундамент, проведено армирование плит и на данный момент уже ведутся работы по монтажу фундаментных блоков цокольного этажа первого подъезда», – рассказал Кириленко.

Ранее глава Донецкой ОГА отмечал, что по строительству дома для переселенцев в Краматорске были определенные проблемы. В частности, земельный участок был выделен фактически без сетей, без коммуникаций и электроснабжения. Все это пришлось делать дополнительно. Кириленко добавил, что это будет служебное жилье для людей, которые работают на территории Донецкой области.



Многоквартирные дома, часть квартир в которых предназначены для переселенцев, строят в Краматорске в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ) в Украине, финансирование предоставляет правительство Германии через Немецкий банк развития KfW.