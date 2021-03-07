Скандальный дом для переселенцев в Рубежном могут достроить уже в этом году

Дом для переселенцев в Рубежном, по которому шли судебные разбирательства, могут достроить в этом году. О ситуации со скандальным недостроем рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе публичного отчета за 2020 год.



Он уточнил, что в Рубежном две компании занимались строительством двух домов. По одному дому все судебные дела уже завершены, облгосадминистрация выиграла по искам, и в ближайшее время будет объявлен тендер.



«Единственное, что нас сейчас задерживает, – мы согласовываем с Минрегионом название. Минрегион настаивает на том, чтобы в названии было сразу прописано, что это дом для работников бюджетной сферы со статусом внутренне перемещенных лиц. Таким образоам они хотят, чтобы люди со статусом ВПЛ получили жилье. Но здесь есть сложности, поскольку эти дома начинали строиться давно, и там есть определенное целевое назначение», – пояснил Гайдай.



По словам главы области, если название проекта оставят как есть, тогда сразу будет объявлен тендер и в этом году работы смогут завершить полностью.



Финансирование строительства предусмотрено за счет Государственного фонда регионального развития.

Построить в Рубежном девятиэтажный дом для переселенцев запланировали еще в 2016 году. Первоначальная стоимость проекта составляла 70 млн грн. Дом строили три года, но так и не сдали в эксплуатацию. Строители из Днепра остановили работы на финишном этапе. После смены руководства департамента капитального строительства облгосадминистрации скандал стал публичным. Там заявили, что затраты на около 100 квартир для переселенцев приблизились к 100 миллионам гривен. Кроме перерасхода средств выяснилось, что из почти 600 переселенцев, стоявших в очереди на жилье, ордер не предложили никому.



Второй скандальный проект в Рубежном – это общежитие на 60 комнат, в котором были только заменены окна, но перечислено за работы 25 миллионов гривен.



Прокуратура Луганщины открыла два уголовных производства по фактам злоупотребления.