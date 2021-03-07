Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Скандальный дом для переселенцев в Рубежном могут достроить уже в этом году

07 марта 2021, 16:36

Скандальный дом для переселенцев в Рубежном могут достроить уже в этом году

Дом для переселенцев в Рубежном, по которому шли судебные разбирательства, могут достроить в этом году. О ситуации со скандальным недостроем рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе публичного отчета за 2020 год.

Он уточнил, что в Рубежном две компании занимались строительством двух домов. По одному дому все судебные дела уже завершены, облгосадминистрация выиграла по искам, и в ближайшее время будет объявлен тендер.

«Единственное, что нас сейчас задерживает, – мы согласовываем с Минрегионом название. Минрегион настаивает на том, чтобы в названии было сразу прописано, что это дом для работников бюджетной сферы со статусом внутренне перемещенных лиц. Таким образоам они хотят, чтобы люди со статусом ВПЛ получили жилье. Но здесь есть сложности, поскольку эти дома начинали строиться давно, и там есть определенное целевое назначение», – пояснил Гайдай.

По словам главы области, если название проекта оставят как есть, тогда сразу будет объявлен тендер и в этом году работы смогут завершить полностью.

Финансирование строительства предусмотрено за счет Государственного фонда регионального развития.

Построить в Рубежном девятиэтажный дом для переселенцев запланировали еще в 2016 году. Первоначальная стоимость проекта составляла 70 млн грн. Дом строили три года, но так и не сдали в эксплуатацию. Строители из Днепра остановили работы на финишном этапе. После смены руководства департамента капитального строительства облгосадминистрации скандал стал публичным. Там заявили, что затраты на около 100 квартир для переселенцев приблизились к 100 миллионам гривен. Кроме перерасхода средств выяснилось, что из почти 600 переселенцев, стоявших в очереди на жилье, ордер не предложили никому.

Второй скандальный проект в Рубежном – это общежитие на 60 комнат, в котором были только заменены окна, но перечислено за работы 25 миллионов гривен. 

Прокуратура Луганщины открыла два уголовных производства по фактам злоупотребления.

Читайте также:

В 2021 году выдадут 5 тысяч кредитов на жилье под 7%. Как оформить ипотеку и кто сможет получить

Еще по теме

Прочее
жилье для переселенцев
Люди
Переселенцы ВПЛ
Места
Рубежное
Люди
Сергей Гайдай

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:01
Ситуация с коронавирусом: Новые данные от «ДНР» и «ЛНР»
11:57
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 8 марта
21:50
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
19:32
«Вежливый человек»: Бывший пленник «Изоляции» рассказал о российском офицере среди боевиков «ДНР»
11:25
«ЛНР»: За сутки восемь смертей среди пациентов с COVID-19
10:45
«ДНР» так и не решила проблему с вывозом мусора
10:10
В «ДНР» рассказали о новых случаях COVID-19
08:55
ВСУ и НВФ сообщили о новых потерях на Донбассе
23:20
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 5 марта
17:17
«ДНР» отсрочила обязательный техосмотр до 2023 года
16:18
ЕС в ОБСЕ поинтересовался, как российская РЛС «Каста-2Е1» попала на Донбасс
12:14
«ДНР» сообщила о гибели ребенка: гранату взорвал пьяный отец
10:40
«ДНР»: За сутки 263 заболевших и десять умерших от ковида
09:10
«ЛНР» заявила о еще 38 заболевших ковидом
08:50
На Донбассе заявили про новые обстрелы
все новости
18:03
Премьер-министр назвал незаконным отключение котельных от газа на Донетчине
17:47
Арестович: Донбасс и Крым объединят в единую претензию Украины к РФ
17:08
Трассу Мариуполь – Бердянск начнут ремонтировать в середине марта
16:36
Скандальный дом для переселенцев в Рубежном могут достроить уже в этом году
16:05
Задержанному боевику «Абхазу» грозит до 6 лет тюрьмы за хранение оружия
15:56
Ритуальный «бизнес». В Мариуполе полицейские «сливали» информацию об умерших
15:34
Дороги, троллейбусное сообщение, областная больница. Гайдай рассказал о планах Луганской ОГА на год
14:35
Шмыгаль: Запись на вакцинацию поможет в получении «ковид-паспортов»
14:28
«Донецкоблгаз» считает, что на него хотят «повесить» выплату долгов и убытков за газ
13:50
Может продлиться до конца весны: В Мариуполе готовятся к третьей волне COVID-19
13:07
Нужно государственное решение: В МВД готовы реализовать стратегию деоккупации Донбасса
12:46
Донецкая область снова с газом и теплом – ДонОГА
12:13
Коронавирус на Луганщине: По-прежнему больше всего заболевших в Северодонецке
12:01
Ситуация с коронавирусом: Новые данные от «ДНР» и «ЛНР»
11:57
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 8 марта
все новости
ВИДЕО
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50
Служение в сети. На Донбассе священник перешел в ПЦУ, потерял приход и начал служить онлайн
05 марта, 19:30
Павлины из Боброво: история луганской бизнесвумен, потерявшей все ►
04 марта, 17:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция