Посол усомнилась в необходимости присоединения Британии к Нормандскому формату

Присоединение Великобритании к Нормандскому формату никак не повлияло бы на переговорный процесс, потому что Россия не выполняет свои обязательства. Такое мнение высказала британский посол в Украине Мелинда Симмонс в интервью «BBC Украина».



«Если продолжить мое мнение, то непонятно, а что могут сделать другие форматы, если нерешенным остается центральная проблема: страна-агрессор не выполняет соглашения? Вы можете привлекать других партнеров, но как это повлияет на главное — Россия присоединится к этому соглашению, возьмет какие-то обязательства и не выполнит их?» — сказала Симмонс.



По мнению посла, лучшее сейчас для Британии — это продолжать поддерживать действующие форматы и использовать влияние и опыт, чтобы привлекать внимание к нарушениям договоренностей.



«Но я не очень понимаю, что принципиально может измениться от другого формата до тех пор, пока Россия не изменит свою политику», — подчеркнула она.

В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.



Украинская сторона неоднократно высказывала предложение расширить формат за счет США и Британии.