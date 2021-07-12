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Меркель призвала имплементировать «формулу Штанмайера» в украинское законодательство

Обновлено
12 июля 2021, 20:45

Меркель призвала имплементировать «формулу Штанмайера» в украинское законодательство

В реализации Минских соглашений достигнут недостаточный прогресс, но Германия будет настаивать на необходимости их выполнения. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель отметила роль Германии и Франции в Нормандском формате. При этом она констатировала, что по Минским соглашениям выполнено недостаточно.

«Украина вдоль линии соприкосновения открыла много КПВВ, к сожалению, не в такой же мере это было сделано со стороны сепаратистов в Луганской и Донецкой областях», – сказала Меркель.

Она подчеркнула, что необходимо провести имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, чтобы провести выборы в этих регионах.

Канцлер отметила, что на Украину усилилось военное давление в связи со стягиванием сил к границам, в том числе со стороны Беларуси.

«Германия будет и дальше выступать за то, – и любое новое федеральное правительство Германии, – чтобы был достигнут прогресс в выполнении Минских договоренностей», – подчеркнула Ангела Меркель.

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В декабре 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и Россия согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.

«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то закон об «особом статусе» будет действовать на постоянной основе. 

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формула Штайнмайера Минские соглашения

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