«Шахтер» вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, обыграв бельгийский «Генк» во второй раз. Матч на НСК «Олимпийский» в Киеве завершился со счетом 2:1.

Счет открыл Лассина Траоре на 27-й минуте.

На 76-й минуте Маркос Антонио удвоил преимущество «горняков».



На 90-й минуте Дессерс сократил отставание бельгийцев.



На прошлой неделе «Шахтер» обыграл «Генк» на выезде также со счетом 2:1.



В следующем раунде «Шахтер» сыграет с «Монако», который обыграл пражскую «Спарту» по итогам двух встреч — 2:0, 3:1.