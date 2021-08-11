Обстрелянная Новоселовка Вторая осталась без света и мобильной связи

В Донецкой области утром 11 августа в ходе минометного обстрела поселка Новоселовка Вторая повреждены минимум три дома и одна хозпостройка. Об этом сообщил глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.



По его словам, обстрел произошел в районе 6 часов утра.

«В ходе обстрела подконтрольного правительству Украины села Новомихайловка из артиллерии, повреждены линии электропередач, в населенном пункте отсутствует электроэнергия и мобильная связь. Информация о разрушениях жилых домов уточняется», – написал Каплин в Facebook.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что при обстреле погиб пенсионер.