На Донетчине при обстреле погиб пенсионер

В поселке Новоселовка Вторая Донецкой области в результате обстрела погиб пожилой мужчина. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



Он отметил, что скончался 86-летний местный житель. На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств. Подробности уточняются.

На Донбассе 10 августа увеличилось количество обстрелов. Как сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военных получили огнестрельные осколочные ранения, один раненый скончался в госпитале.