Боевики из артиллерии обстреляли село на Донетчине

Незаконные вооруженные формирования открыли артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре села Новомихайловка в Марьинском районе на Донетчине. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».



Как уточняется, обстрел произошел сегодня, 11 августа, с 3:00 до 4:00. Боевики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм. Всего было зафиксировано 22 выстрела.



Повреждены трансформаторная подстанция и водонапорная башня. В результате обстрела обесточены населенные пункты Новомихайловка, Тарамчук, Степное и Сладкое. Пострадавших местных жителей нет.



«В очередной раз наперекор перемирия противник продолжает обстрелы мирного населения и пренебрегая нормами гуманитарного права подвергает опасности гражданских и жизненно важную инфраструктуру Донбасса», – подчеркивают в ОТГ «Восток».



Обо всех фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

В обстрелянном сегодня утром поселке Новоселовка Вторая повреждены минимум три дома и одна хозпостройка. В населенном пункте пропали электричество и мобильная связь. В результате обстрела погиб 86-летний местный житель.