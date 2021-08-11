«Шахтер» сыграет с «Монако» в Харькове, а не в Киеве

Донецкий «Шахтер» проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Монако» на стадионе ОСК «Металлист» в Харькове 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Уже год «Шахтер» проводит домашние игры на НСК «Олимпийский» в Киеве. В клубе пояснили, что решение вернуться на один матч в Харьков принято в связи с тем, что 24 августа на киевском стадионе пройдет праздничный концерт ко Дню независимости Украины.



«Фактически в период с 20 по 25 августа на "Олимпийском" будет огромное количество сценических конструкций для проведения концерта к 30-летию независимости Украины. Это прямая причина переноса. Почему Харьков? "Арена Львов" занята — там тоже будет концерт», — пояснил директор департамента эксплуатации ООО «Шахтер-Сервис» Вадим Гунько.



Он отметил, что у клуба был подписан предварительный договор о том, что ОСК «Металлист» является резервным стадионом для проведения еврокубковых матчей.



Первая игра состоится 17 августа в Монако.



В предыдущем раунде квалификации «Шахтер» дважды обыграл бельгийский «Генк».