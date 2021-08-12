Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине от коронавируса вакцинировали более 170 жителей ОРДО

12 августа 2021, 13:02

На Донетчине от коронавируса вакцинировали более 170 жителей ОРДО

В Донецкой области вакцинацию от коронавируса прошли более 170 жителей временно неподконтрольных правительству районов. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в Краматорске.

«Из числа жителей неподконтрольной территории вакцинирован 171 человек, заявок было намного больше, мы готовы все заявки удовлетворить и вакцинировать этих людей», – сказал глава ОГА.

Он отметил, что вдоль линии соприкосновения и в прилегающих районах есть пункты вакцинации, куда осуществляется и доставка жителей неподконтрольных территорий.

По словам Кириленко, проблема одна – это работа контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, которые остаются закрытыми со стороны незаконных вооруженных формирований. 

«Все для [вакцинации] жителей оккупированных территорий мы готовы сделать, и не будет ощутимой разницы между жителями подконтрольной и неподконтрольной территории», – подчеркнул Кириленко.

На Донетчине работают 12 центров массовой вакцинации против коронавируса, а также 195 пунктов прививок и 91 мобильная бригада. Бесплатные прививки доступны для жителей как подконтрольной, так и неподконтрольной правительству части Донетчины. Для этого нужен только паспорт гражданина Украины и идентификационный код. В области есть в наличии все вакцины, которые присутствуют в Украине, всего более 121 тысячи доз.

Читайте также:

На Донетчине от коронавируса вакцинировано всего порядка 5% жителей

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус
Места
Донецкая область

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:42
В ОРДЛО запустили передвижные пункты: агитируют голосовать на выборах в Госдуму РФ
10:59
«ДНР»: 406 человек заболели коронавирусом за сутки, трое умерли
09:58
В Донецк и Луганск прибыл «гумконвой» из России
09:53
«ЛНР» заявила о 64 заболевших и 7 умерших от коронавируса за сутки
22:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 августа
19:22
«ЛНР» заявила, что передала «ДНР» «доказательства» участия Протасевича в боях на Донбассе
18:20
В «ДНР» заявили о запуске передвижных пунктов вакцинации от ковида
17:27
В «ДНР» рассказали, сколько владельцев паспортов РФ подали заявку на СНИЛС
11:47
На неподконтрольной Донетчине еще 28 человек умерли от коронавируса
10:29
«ДНР» и «ЛНР» получит первый в этом году «гумконвой» из России
09:14
«ЛНР»: 176 новых заболевших ковидом и 11 умерших
22:04
Масочный режим в транспорте и отмена массовых мероприятий: «ЛНР» ввела новые ограничения из-за коронавируса
15:36
«ДНР» сообщила о 400 новых случаях ковида и 31 смерти
14:15
Cтолкновение двух автобусов в Донецке: пострадали 16 человек
10:40
«ДНР» приговорила жителя Горловки к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
все новости
13:45
Глава ДонОГА не исключил, что вакцинация от ковида для учителей скоро станет обязательной
13:42
В ОРДЛО запустили передвижные пункты: агитируют голосовать на выборах в Госдуму РФ
13:24
На Луганщине за сутки подтвердили 45 новых случаев COVID-19
13:02
На Донетчине от коронавируса вакцинировали более 170 жителей ОРДО
12:38
В Донецкой области работают 12 центров массовой вакцинации от COVID-19
12:29
В Покровске произошел пожар в здании горсовета
12:12
Шпионил в зоне ООС: СБУ задержала агента российской военной разведки
11:41
В Краматорске стартовало строительство 12-этажного дома для переселенцев
11:37
Больнице Краматорска разрешили делать трансплантацию органов
10:59
«ДНР»: 406 человек заболели коронавирусом за сутки, трое умерли
10:47
Киркорову запретили въезд в Украину
10:33
«ДНР» откроет свой пункт пропуска под Донецком 13 августа
09:58
В Донецк и Луганск прибыл «гумконвой» из России
09:53
«ЛНР» заявила о 64 заболевших и 7 умерших от коронавируса за сутки
09:31
В Славянске идет массовое сокращение медперсонала
все новости
ВИДЕО
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
03 августа, 20:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция