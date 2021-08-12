На Донетчине от коронавируса вакцинировали более 170 жителей ОРДО

В Донецкой области вакцинацию от коронавируса прошли более 170 жителей временно неподконтрольных правительству районов. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в Краматорске.



«Из числа жителей неподконтрольной территории вакцинирован 171 человек, заявок было намного больше, мы готовы все заявки удовлетворить и вакцинировать этих людей», – сказал глава ОГА.



Он отметил, что вдоль линии соприкосновения и в прилегающих районах есть пункты вакцинации, куда осуществляется и доставка жителей неподконтрольных территорий.



По словам Кириленко, проблема одна – это работа контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда, которые остаются закрытыми со стороны незаконных вооруженных формирований.



«Все для [вакцинации] жителей оккупированных территорий мы готовы сделать, и не будет ощутимой разницы между жителями подконтрольной и неподконтрольной территории», – подчеркнул Кириленко.

На Донетчине работают 12 центров массовой вакцинации против коронавируса, а также 195 пунктов прививок и 91 мобильная бригада. Бесплатные прививки доступны для жителей как подконтрольной, так и неподконтрольной правительству части Донетчины. Для этого нужен только паспорт гражданина Украины и идентификационный код. В области есть в наличии все вакцины, которые присутствуют в Украине, всего более 121 тысячи доз.