На Донетчине от коронавируса вакцинировано всего порядка 5% жителей

В Донецкой области 99 334 человека, или около 5% населения получили две дозы вакцин с начала кампании по вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге во вторник.



Он отметил, что в то же время 250 762 жителя Донетчины уже получили первую дозу вакцины, но этого недостаточно.



«Всего вакцинировано не более 5% населения области. Этого очень мало для того, чтобы создать мощный коллективный иммунитет. К сожалению, показатели заболеваемости и госпитализации каждый день растут, и это говорит о том, что мы не успели успешно преодолеть COVID-19. Донетчина находится в зеленой зоне, однако показатели заболеваемости растут. Так, процент госпитализации заболевших в области составляет 33,1%, при том что средний по Украине – 9,4%. Единственный способ противостоять увеличению заболеваемости – это вакцинация», – подчеркнул Педенко.



Он напомнил, что на сегодня в области работает 195 прививочных пунктов, 91 мобильная бригада, 12 центров массовой вакцинации.



По словам представителя облздрава, со следующей недели вакцина Moderna будет использоваться только для второй дозы. Вакцина Comirnaty / Pfizer-BioNTech поступает в Донецкую область каждую неделю, но в ближайшее время тоже будет использоваться только для введения второй дозы. В достаточном количестве есть вакцина CoronaVac / Sinovac Biotech как в центрах вакцинации, так и в пунктах прививки. Также в область поступило 22 000 доз вакцины AstraZeneca.

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