В Украине фиксируют более тысячи случаев коронавируса третий день подряд

За четверг, 12 августа, в Украине выявили 1 263 новых случая заражения коронавирусом, что на 16 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 007 пациентов, а 44 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 263 864 человека. Из них выздоровели 2 195 798 пациентов, а 53 217 человек умерли.



Вчера провели 47 355 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.