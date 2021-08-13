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В Украине фиксируют более тысячи случаев коронавируса третий день подряд

13 августа 2021, 08:14

В Украине фиксируют более тысячи случаев коронавируса третий день подряд

За четверг, 12 августа, в Украине выявили 1 263 новых случая заражения коронавирусом, что на 16 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 007 пациентов, а 44 человека умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 263 864 человека. Из них выздоровели 2 195 798 пациентов, а 53 217 человек умерли.

Вчера провели 47 355 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

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