В Украине снова прирост заболевших ковидом за сутки

За пятницу, 13 августа, в Украине выявили 1 353 новых случаев заболевания COVID-19, что на 106 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 791 пациент, а 21 человек умер.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 265 217 человек. Из них выздоровели 2 196 589 пациентов, а 53 238 человек умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.