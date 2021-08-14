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Три сценария: Министр образования рассказал, как будут работать школы в условиях карантина

14 августа 2021, 22:06

Три сценария: Министр образования рассказал, как будут работать школы в условиях карантина

Министерство образования и науки разработало три варианта начала нового учебного года, учитывая распространение «Дельта»-штамма коронавируса и вероятность нового локдауна. Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет в интервью «Главкому».

Он отметил, что все сценарии прописаны в постановлении Кабмина №1236 от 9 декабря 2020 года, в министерстве только «миксуют» эти варианты.

«Мы рассчитываем, что первые два месяца осени не принесут вспышки. Разве что штамм "Дельта", который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию. Наиболее благоприятный сценарий - "зеленая" карантинная зона на карте Украины. В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме. Лишь в отдельных регионах по решениям педсоветов некоторые школы могут перевести на дистанционную форму обучения, если в них будут вспышки заболеваний», – сказал Шкарлет.

Второй вариант, по его словам, – совсем пессимистический, при высоком уровне заболеваемости.

«В этом случае министерство будет настаивать, чтобы 1-4-е классы, то есть начальная школа и специальные заведения, инклюзивно-ресурсные центры, работали в обычном режиме. При этом изменения в вышеупомянутое постановление предусматривают, что должно быть 80% вакцинированных в научно-педагогических коллективах», – подчеркнул министр.

Третий сценарий – средний уровень заболеваемости, когда установлены «желтая» и «оранжевая» карантинные зоны.

«Местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) или педсоветы могут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму. При этом показатель в 80% вакцинированных учителей позволит учебному заведению, даже при нахождении в желтой или оранжевой зонах, работать полностью в обычном режиме», – отметил Сергей Шкарлет.

По данным Минобразования, на Донетчине провакцинировано 11,85% педагогов учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, а в Луганской области – 12,81%. При этом лидером в Украине по вакцинации учителей и воспитателей является Киевская область, где от коронавируса привито 90,40% педагогов, а на последнем месте в стране – Волынская область, где охват вакцинацией педработников составил всего 7,3%.

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