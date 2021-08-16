Банки выдали почти 700 кредитов по программе «Доступная ипотека 7%»

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%» выдали 696 кредитов на общую сумму 590,14 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 22,7% заключили на первичном рынке, 77,3% — соответственно на вторичном.



Всего в банки поступило 1047 заявок на участие в программе. В Минфине обратили внимание, что именно финансовое учреждение принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта во исполнение инициативы Президента Украины Владимира Зеленского. Переселенцы из Крыма и Донбасса также могут воспользоваться этой программой.

С перечнем уполномоченных банков и условий программы можно ознакомиться по ссылке.