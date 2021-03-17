В Украине начала действовать программа «Доступная ипотека под 7%», которой могут воспользоваться все украинцы, в том числе и внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Об этом рассказала советник главы Офиса президента Виктория Стахова в эфире телеканала «Дом».



По ее словам, основной параметр для участия в данной ипотечной программе – уровень доходов.



«Нижняя планка по доходам будет определяться банком, как возможность погашать кредит по ставке 7%, верхняя планка доходов определяется, как десятикратный размер средней заработной платы в регионе нахождения объекта недвижимости. Например, для Киева это будет 218 тыс. грн в месяц совокупный доход семьи, для Тернопольской области — примерно 119 тыс. грн, для Одесской — 125 тыс. грн», – пояснила Стахова.



Она отметила еще один важный аспект – нельзя иметь в собственности жилье площадью больше 50 кв. м на одинокого человека, либо на семью – плюс 20 кв. м на каждого последующего члена семьи. Но данное ограничение не применяется к переселенцам из оккупированных территорий. Это специально прописано в постановлении Кабинета министров.



Чтобы стать участником программы, нужно пройти несколько шагов.



«В первую очередь человек определяет, попадает ли он под параметры программы. После этого он готовит пакет документов – это стандартный пакет документов для получения кредита в банке: паспорт, идентификационный код, справка о составе семьи, справка о доходах семьи. После этого человек идет в банк, который работает с Фондом развития предпринимательства (через него банкам компенсируется ставка по кредиту), и подает свое заявление в банк», – перечислила Стахова.



Она уточнила, что накануне старта программы были подписаны договоры с семью банками, в процессе подписания еще договоры с десятью банками, куда можно будет обращаться за получением кредита. В данное время в программе участвуют девять банков: это основные ипотечные игроки – «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Ощадбанк» – как государственные банки, а также коммерческие банки ОTP Bank, Credit Agricole Bank, «Альянс», «Глобус», «Мегабанк», «Кредобанк».

Стахова отметила, что в этом году власть надеется выдать кредиты 5 тыс. семей. Общий ипотечный портфель составит порядка 5 млрд грн, но собственно, затраты государства в 2021 году на данную программу составят порядка 300 млн грн на компенсацию банкам 7% разницы с рыночной ставкой.



Советник главы ОП предполагает, что наиболее массовое участие в программе будет в областных центрах.



«Потому что, согласно условиям программы, объекты недвижимости должны быть не старше 2018 года. По моему анализу, это все же Киев, Днепр, Одесса, Львов, Харьков. Но если такие объекты недвижимости есть в иных регионах, не в областных центрах, эти объекты также будут попадать под программу», – сказала Виктория Стахова.



Она добавила, что сейчас не так много возможностей именно доступного кредитования для переселенцев. Но кроме ипотеки под 7%, есть возможность получения жилья в финансовый лизинг – по нему предполагается ставка до 5%.



«Мы предполагаем еще больше развивать программы, которые все вместе – государственная поддержка и поддержка местных бюджетов – позволят удешевить программы строительства или ипотечного кредитования для таких категорий, как внутренне перемещенные лица, учителя, врачи, госслужащие», – резюмировала советник главы Офиса президента.