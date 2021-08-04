Кабмин одобрил законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму

Правительство на заседании в среду одобрило проект закона Украины «Об основах государственной политики переходного периода». Далее последует внесение законопроекта на рассмотрение Верховной Рады, сообщает пресс-служба Кабминета министров.



«Основной запрос общества – справедливость и определенность. Как со стороны граждан Украины, которые оказались в оккупации и по сути являются заложниками российских оккупационных режимов, так и для всей Украины и международных партнеров. Существует настоятельная необходимость определить конкретный перечень мероприятий, которые осуществляет государство в процессе деоккупации и реинтеграции. При этом не может быть сделано никаких уступок государству-агрессору в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. И наш законопроект представляет собой рамку государственной политики в этом направлении», – отметил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



В документе предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.



Среди целей документа – определение базовых принципов («красных линий») деоккупации и реинтеграции, унификация подходов как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и по Автономной Республике Крым и городу Севастополю.



Закон вводит такие понятия, как переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, прочный мир, реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей.



Процесс мирного урегулирования разделяется на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить алгоритм действий государства во время реинтеграции и деоккупации территорий, включая вопросы разоружения, решение гуманитарных проблем, восстановление правосудия и т.д.



Документом предусмотрено введение элементов переходной юстиции, в частности ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций.



Также вводится институт конвалидации сделок, которые были совершены на временно оккупированных территориях, устанавливаются ограничения по обороту валюты государства-агрессора в течение переходного периода и проч.