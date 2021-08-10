Законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму зарегистрировали в Раде

Законопроект об основах государственной политики переходного периода был зарегистрирован в Верховной Раде под № 5844 в понедельник. Об этом сообщается на сайте парламента.



Законопроект был подан Кабинетом министров, инициатор — премьер-министр Денис Шмыгаль.



Основным парламентским комитетом, который будет готовить документ к рассмотрению на пленарном заседании, является комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.



Текст законопроекта пока на сайте не обнародован.



4 авгуса законопроект о переходном периоде одобрил Кабмин.



Отмечалось, что в документе предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.



Среди целей документа — определение базовых принципов деоккупации и реинтеграции, унификация подходов как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и по Автономной Республике Крым и городу Севастополю.



Закон вводит такие понятия, как переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, прочный мир, реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отмечал, что со времен чернового варианта законопроекта, документ был сокращен в три раза — с более чем 90 страниц до 30. Минреинтеграции учло рекомендации общественных и международных организаций, а также правозащитников. Теперь законопроект носит рамочный характер и предполагает принятие других нормативно-правовых актов, которые детализируют его содержание.



Ожидается, что законопроект будет рассмотрен парламентом осенью.