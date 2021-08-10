Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму зарегистрировали в Раде

10 августа 2021, 11:19

Законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму зарегистрировали в Раде

Законопроект об основах государственной политики переходного периода был зарегистрирован в Верховной Раде под № 5844 в понедельник. Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект был подан Кабинетом министров, инициатор — премьер-министр Денис Шмыгаль.

Основным парламентским комитетом, который будет готовить документ к рассмотрению на пленарном заседании, является комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Текст законопроекта пока на сайте не обнародован.

4 авгуса законопроект о переходном периоде одобрил Кабмин.

Отмечалось, что в документе предлагается закрепить на уровне закона определение Российской Федерации как государства-агрессора и государства-оккупанта.

Среди целей документа — определение базовых принципов деоккупации и реинтеграции, унификация подходов как в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, так и по Автономной Республике Крым и городу Севастополю.

Закон вводит такие понятия, как переходная юстиция, конвалидация, временная оккупация, оккупационные силы и оккупационные службы Российской Федерации, политико-дипломатические и санкционные меры, контактная линия, прочный мир, реинтеграция временно оккупированных (деоккупированных) территорий и их жителей.

Читайте также:

В законопроекте о переходном периоде будет механизм признания рождения в ОРДЛО и термин «контактная линия»

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отмечал, что со времен чернового варианта законопроекта, документ был сокращен в три раза — с более чем 90 страниц до 30. Минреинтеграции учло рекомендации общественных и международных организаций, а также правозащитников. Теперь законопроект носит рамочный характер и предполагает принятие других нормативно-правовых актов, которые детализируют его содержание.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен парламентом осенью.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
переходной период
Организации
Верховная Рада Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:40
«ДНР» приговорила жителя Горловки к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:05
В Донецке микроавтобус столкнулся со «скорой»: пациент и фельдшер погибли
08:34
«ЛНР» заявила о ранении женщины от обстрела
22:34
ОБСЕ зафиксировала повреждения квартиры в Золотом-5
20:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 августа
15:45
В Донецке показали установку нового колеса обозрения
09:28
«ЛНР» сообщила о 9 новых смертях от коронавируса
23:46
Донбасс. Итоги недели 2 - 8 августа
21:55
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
11:52
«ДНР» закрыла ковид-лабораторию на «санобработку», но за сутки выявлено 167 заболевших пневмонией
10:41
В «ДНР» заявили, что очереди в местных «банках» сохранятся еще как минимум месяц
09:33
На территории ДМЗ в Донецке произошел пожар
09:19
«ЛНР» сообщила о 109 заболевших коронавирусом и пяти умерших за сутки
23:02
ОБСЕ подтвердила ранение еще одного мужчины в ходе взрыва в Донецке
21:28
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
все новости
14:00
Россия планирует разместить ядерное оружие в Крыму — Резников
13:22
В Луганской области выявили еще 34 заболевших ковидом
12:55
Центр Разумкова: В Раду проходит четыре партии
12:35
МИД Украины отреагировал на контр-меморандум России в Суде ООН
12:03
Зеленский возглавил президентский рейтинг — опрос Центра Разумкова
11:32
Омбудсвумен обратилась в ЮНИСЕФ в связи с милитаризацией детей в ОРДЛО
11:19
Законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму зарегистрировали в Раде
10:50
Украинскому военному, который передавал информацию о ВСУ в «МГБ ДНР», дали 6 лет тюрьмы
10:40
«ДНР» приговорила жителя Горловки к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
09:42
«ЛНР» сообщила о 18 новых смертях от COVID-19
09:41
Экс-глава «ДНР» отрицает, что его избил глава Калмыкии
09:20
На Донетчине за сутки 6 человек умерли от коронавируса
09:05
В Донецке микроавтобус столкнулся со «скорой»: пациент и фельдшер погибли
08:34
«ЛНР» заявила о ранении женщины от обстрела
08:13
Почти 800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
все новости
ВИДЕО
В Украину через РФ в обход КПВВ: Новые преграды. Дайджест НД ►
08 августа, 21:55
Абсурдные решения «Л-ДНР» и новые правила на КПВВ. Донбасс сегодня ►
07 августа, 21:28
Только желание и паспорт: На КПВВ «Станица Луганская» вакцинируют от коронавируса жителей ОРЛО ►
03 августа, 20:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция