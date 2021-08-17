В ДонОГА уверяют, что не будет сокращения врачей областной детской больницы в Славянске

В областной детской больнице Славянска не будет проводиться сокращение врачей. Этот вопрос вообще не рассматривался, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Как отмечается, с 1 марта 2019 года больница получала финансирование за счет медицинской субвенции в объеме 2 млн 598 тыс. 720 грн. Эти средства использовались на заработную плату, обеспечение лекарствами, изделиями медицинского назначения, питание пациентов и тому подобное.



«В 2020 году, согласно изменениям системы финансирования стационарной медицинской помощи, финансирование за счет субвенции было приостановлено и больница начала получать средства за объем оказанной медицинской помощи в соответствии с заключенными договорами с Национальной службой здоровья Украины по отдельным пакетам медицинских услуг», – пояснили в ДонОГА.



Так, в апреле 2021 года больница заключила договора с НСЗУ на три пакета услуг, но учитывая увеличение минимальной зарплаты, организацию отделения детской хирургии, ежемесячная потребность в средствах возросла.



«Для расширения спектра медицинской помощи и увеличения финансирования за счет средств государственного бюджета в течение августа-сентября 2021 года планируется достичь соответствия требованиям и предоставить предложение в НСЗУ относительно дополнительного заключения договора по 6 пакетам медицинских услуг, касающихся медицинской помощи новорожденным, медицинской реабилитации и паллиативной помощи», – уточнили в облгосадминистрации.



По данным ОГА, в настоящее время в областной детской больнице Славянска общее количество сотрудников составляет 289 человек, из них 25 – врачи.



«Для оптимизации расходов руководством учреждения принимаются организационные меры. Вопрос сокращения численности врачей вообще не рассматривается и не планируется», – подчеркивают в облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Славянске в больницах областного и местного подчинения сокращают медицинских работников из-за недофинансирования со стороны Национальной службы здоровья Украины. В частности, в областной детской больнице планируется уволить 34 работника. Заявление на увольнение подал и директор.