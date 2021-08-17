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Украина не приглашала РФ на саммит Крымской платформы

17 августа 2021, 18:53

Украина не приглашала РФ на саммит Крымской платформы

Украина не направляла России официального приглашения для участия в саммите Крымской платформы, однако готова обсуждать с ней вопросы деоккупации полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

«Официальное приглашение мы не высылали», — сказал он.

По его словам, РФ изначально отказалась взаимодействовать с Крымской платформой.

«Она сразу категорически отвергла любую возможность взаимодействия с Крымской платформой, хотя мы не против. Мы готовы говорить с Россией о Крыме в рамках Крымской платформы, но тема этого разговора может быть только одна — путь и график деоккупации Крыма», — отметил министр.

В январе Кулеба заявлял, что Украина направит приглашение России относительно участия в Крымской платформе.

Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве.

Крымская платформа — это координационный механизм, который направлен на защиту прав жителей оккупированного полуострова, усиление санкций и действия по деоккупации.

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