Украина не приглашала РФ на саммит Крымской платформы

Украина не направляла России официального приглашения для участия в саммите Крымской платформы, однако готова обсуждать с ней вопросы деоккупации полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».



«Официальное приглашение мы не высылали», — сказал он.



По его словам, РФ изначально отказалась взаимодействовать с Крымской платформой.



«Она сразу категорически отвергла любую возможность взаимодействия с Крымской платформой, хотя мы не против. Мы готовы говорить с Россией о Крыме в рамках Крымской платформы, но тема этого разговора может быть только одна — путь и график деоккупации Крыма», — отметил министр.

В январе Кулеба заявлял, что Украина направит приглашение России относительно участия в Крымской платформе.



Саммит Крымской платформы состоится 23 августа в Киеве.



Крымская платформа — это координационный механизм, который направлен на защиту прав жителей оккупированного полуострова, усиление санкций и действия по деоккупации.