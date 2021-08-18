Экономику ОРДЛО не удастся восстановить до довоенного уровня, заявил Резников

Экономику отдельных районов Донецкой и Луганской областей не удастся восстановить до довоенного уровня после деоккупации этих территорий.



Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«Мы должны осознать, что после деоккупации районов, которые сейчас под контролем России, будет невозможно восстановить то состояние, которое было до войны. Экономика ОРДЛО превращается на руины, а сама территория — в зону экономического бедствия. Нам придется работать с этим после освобождения этих территорий», — сказал Резников, представляя стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей, которая впоследствии была принята Кабмином.



Документ ориентирован на создание бизнес-климата на подконтрольной Украине части региона и привлечения инвестиций. Резников отметил, что подходы стратегии могут применить и на неподконтрольной части Донбасса после ее деоккупации.