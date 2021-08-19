Штаб: 6 нарушений «тишины» и гибель бойца на Донбассе сегодня

С начала текущих суток, 19 августа, на Донбассе зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.



Боевики стреляли по окрестностям Новоалександровки, Крымского, Нью-Йорка, Невельского и Красногоровки.



Огонь велся из минометов 120-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия.



В результате обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.



ВСУ открывали огонь в ответ.



На Луганщине зафиксирован пролет беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.