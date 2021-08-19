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«Л-ДНР» усиливают милитаризацию детей в ОРДЛО – правозащитники

19 августа 2021, 19:58

«Л-ДНР» усиливают милитаризацию детей в ОРДЛО – правозащитники

Группировки «ЛНР» и «ДНР» меняют технологию и усиливают милитаризацию детей на контролируемых ими территориях. Теперь их активно отправляют в Россию. Об этом сообщила директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова в Facebook.

Она отметила, что только в прошлом месяце, так называемый «Военно-патриотический клуб "Юнармия"» отправил детей из ОРДЛО на военные сборы в Московскую область, где проходили всеобщие сборы организации «Юнармия».

«Дети погибших участников НВФ "ДНР" и "ЛНР" без конкурса могут пойти учиться в кадетский корпус Следственного комитета РФ, г. Химки, Московская область. Процесс отбора и контроль осуществляют органы "МГБ" "ЛНР" и "ДНР". Предварительно идет отбор, потом потенциальные курсанты едут на стажировку в середине года, и летом идет поступление в данное учебное заведение», – рассказала Ястребова.

Правозащитница подчеркивает, что таким образом РФ навязывает молодому поколению ОРДЛО идеологию войны, а лучшие кадры интегрируют в РФ.

«Но главная особенность, что в этом году РФ проводит мероприятия военного характера для детей на своей территории, отбирает элиту. Кроме военной подготовки детей очень сильно прокачивают идеологически» – добавила глава «Восточной правозащитной группы».

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