Путин выступил против законопроекта о переходном периоде для Донбасса и Крыма

Президент РФ Владимир Путин высказался о проекте закона Украины, который предусмотрен для переходного периода в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. Путин считает, что, приняв данный закон, Украина в одностороннем порядке выйдет из Минского процесса.
«Там все противоречит Минским соглашениям. Я надеюсь, что госпожа федеральный канцлер (ФРГ Ангела Меркель, – ред.) окажет давление на украинские власти», – заявил Путин во время совместной пресс-конференции с Меркель по итогам встречи.
Путин отметил вклад канцлера Германии в урегулирование конфликта на Донбассе, снова назвав его «внутриукраинским».
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