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Бывший боевик «ДНР» стал наблюдателем на российских выборах

20 августа 2021, 21:45

Бывший боевик «ДНР» стал наблюдателем на российских выборах

Член незаконных вооруженных формирований «ДНР» Сергей Завдовеев по прозвищу «Француз» стал наблюдателем на выборах в Госдуму РФ. Бывший боевик будет курировать сеть наблюдателей на выборах в Нижнем Новгороде от партии «Справедливая Россия За Правду». Об этом сообщил российский писатель, бывший член незаконных вооруженных формирований «ДНР» Захар Прилепин.

«Сергей Француз Завдовеев будет отвечать за наблюдателей на Нижегородских выборах. Бойцы с ним приехали уже. Так как они умеют наблюдать, никто не умеет», - написал Прилепин в Telegram.

Отряд боевиков «Легион» был упразднен осенью 2018 года после смерти тогдашнего главы «ДНР» Александра Захарченко. Завдовеев после этого уехал жить в Россию, однако там долгое время ему отказывали в выдаче гражданства.

Ранее СМИ писали, что Кремль готовится на выборах в Государственную думу 2021 года использовать сценарий с партиями-спойлерами. Администрация президента России намерена создать порядка десяти временных партийных проектов, среди которых и движение «За правду».

В Украине Захар Прилепин известен своей поддержкой группировки «ДНР» на Донбассе. Писатель был заместителем командира одного из подразделений боевиков «ДНР», в связи с чем Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.

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