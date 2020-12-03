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«Создает угрозу». В России отказались выдать гражданство одному из командиров боевиков «ДНР»

03 декабря 2020, 09:24

«Создает угрозу». В России отказались выдать гражданство одному из командиров боевиков «ДНР»

В России было отказано в выдаче гражданства боевику группировки «ДНР», бывшему командиру формирования «Легион» Сергею Завдовееву. Об этом пишет российский сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что официальная причина отказа — «заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации».

Отряд боевиков «Легион» был упразднен осенью 2018 года после смерти тогдашнего главы «ДНР» Александра Захарченко.

Сейчас Завдовеев живет в России и входит в команду партии «За правду» бывшего советника Захарченко и боевика Захара Прилепина.

В Украине Завдовеева разыскивают правоохранительные органы.

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