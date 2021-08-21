Зеленский ввел в действие санкции против Шария, Гужвы и других

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа о санкциях в отношении главного редактора сайта «Страна.UA» Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и ряда других лиц из их окружения. Это следует из двух указов главы государства.



Так, указом вводятся санкции в отношении Игоря Гужвы, Анны Солнцевой и Любви Лукашиной. Введенные против них ограничения включают в себя аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, а также блокировку интернет-провайдерами доступа к связанным с внесенными в список лицами веб-ресурсам, в том числе к их субдоменам — сайту с и его страницам в социальных сетях.

Также вводятся санкции в отношении фирм-издателей «Страна.UA»: ООО «Ласмак», ООО «Маджери» и ООО «Смарт медиасеть».



Введенные в отношении Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий ее мамы Аллы Бондаренко санкции, помимо экономических органичений, предусматривают блокирования доступа к ресурсу «Шарий.net», сайту «Политическая партия Шария» и связанным с ними субдоменам, а также к страницам членов списка в социальных сетях.



Указы вступили в силу со дня их опубликования.



Контроль за выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

По итогу заседания СНБО под председательством президента 20 августа было принято решение о введении новых санкций. В санкционный список, в частности, попали глава «ДНР» Денис Пушилин, нардеп Андрей Деркач, главред «Страны» Игорь Гужва, Ольга и Анатолий Шарий, руководитель информационного агентства «Шарий.Нет» Алла Бондаренко и другие.