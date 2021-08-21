«ДНР»: В селе под Шахтерском обрушилась кровля пятиэтажного дома

В Розовке под Шахтерском рухнула крыша в жилом доме. Фото: «МЧС ДНР»

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины, в селе Розовка Шахтерского района, обрушилась кровля пятиэтажки. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Как отмечается, обрушение произошло сегодня около полудня в жилом доме по улице Островского.



На месте спасатели обнаружили, что на кровле из-за складирования стройматериалов обрушились две железобетонные плиты. Погибших и пострадавших нет.

Из подъезда эвакуировали 23 жильца, коммунальные службы перекрыли водоснабжение, подачу газа и электроснабжение.



В «МЧС» добавили, что в подъезде идут аварийно-восстановительные работы, жильцов туда не пускают.

11 августа в неподконтрольной украинской власти Горловке обрушилась кровля и перекрытие над двумя квартирами девятиэтажки по улице Матросова. Причиной стало складирование строительных материалов на крыше дома. В результате эвакуировали 10 жильцов.