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Темы переговоров Зеленского и Меркель озвучил глава МИД Украины

21 августа 2021, 21:33

Темы переговоров Зеленского и Меркель озвучил глава МИД Украины

Для встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского готовится несколько ключевых тем. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода».

Он отметил, что Меркель «делает, по сути, прощальное турне по ряду стран, которые были особенно важны для ее внешней политики». В этот список входит и Украина.

«Мы готовимся к переговорам с госпожой Меркель. Но мы должны понимать, что чуть больше, чем через месяц в Германии будет новое правительство и новый канцлер. И я думаю, что госпожа Меркель будет очень сдержана в готовности брать на себя какие-то дополнительные обязательства. Но, безусловно, мы будем ставить все вопросы, которые представляют интерес для Украины – как Нормандский формат, "Северный поток – 2", так и развитие торговли между нашими странами», – сказал министр.

Он подчеркнул, что исключает возможность того, что канцлер будет что-то требовать от Украины, в частности, имплементации «формулы Штайнмайера».

«Она [Меркель] достаточно хорошо уже знает президента Украины и позицию нашего государства», – отметил Кулеба.

Глава украинского МИД также исключил возможность того, что Ангела Меркель о чем-то договорится с президентом РФ Владимиром Путиным, а потом приедет презентовать эту договоренность в Киев.  

«Мы готовим следующие темы: Нормандский формат, "Северный поток – 2", европейская и евроатлантическая интеграция Украины. В совместном заявлении немецко-американском, посвященном "Северному потоку – 2", мы не увидели достаточно четких и понятных формулировок о том, как можно устранить риски, созданные для украинской безопасности, для безопасности украинского государства в целом с запуском "Северного потока – 2", если такой запуск состоится. Мы хотим об этом более конкретно говорить», – резюмировал Дмитрий Кулеба.

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