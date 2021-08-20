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В ОП рассказали о чем Зеленский будет говорить с Меркель: не просто компенсации, а миллиарды за запуск «Северного потока-2»

20 августа 2021, 12:59

В ОП рассказали о чем Зеленский будет говорить с Меркель: не просто компенсации, а миллиарды за запуск «Северного потока-2»

Украина не ставит за цель получить от Германии просто компенсацию за запуск «Северного потока-2». На встречу президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель будет подниматься вопрос о многомиллиардных европейских инвестициях в энергетику и обороноспособность. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина».

«Как только русские убирают с доски такой существенный актив, как наша ГТС, то цена вторжения для них существенно уменьшается. И компенсировать это, условно говоря, тем, что мы вам в течение трех лет будем платить по 500 миллионов — это так не работает, это тогда не система сдержек и противовесов», — сказал Подоляк.

Вместо этого, по его словам, Украина будет поднимать вопрос о стратегических инвестициях в энергетику и обороноспособность. Например, о многомиллиардных, рассчитанных лет на десять и больше инвестициях в возобновляемые источники энергии, с активным участием европейских и в частности немецких компаний. Тогда Берлин будет непосредственно заинтересован в том, чтобы избежать дальнейшего российского вторжения в Украину.

По словам источника издания, имя которого не указывается, вряд ли в это воскресенье Меркель привезет в Киев какие-то готовые, детализированные решения по энергетической тематике — пока что переговорный процесс будет продолжаться в рабочем порядке.

По словам Подоляка, было бы неплохо, чтобы Германия помогла хотя бы разморозить работу политической и гуманитарной подгрупп «минского формата». «Мы хотели бы, чтобы Германия активнее повлияла на РФ, например, в плане обмена пленных. Мы надеемся, что это тоже будет подниматься на встрече Путина и Меркель, и мы уже потом сможем выйти на обмен», — сказал советник главы ОП.

Меркель приедет 22 августа в Киев с рабочим визитом.

Зеленский допускает, что Меркель после визита в Россию привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины. 

18 августа Германия назначила уполномоченного по вопросам транзита газа Украиной.

Украина с международными партнерами будет бороться против сертификации оператора «Северного потока – 2» даже после завершения строительства газопровода. 

Кремль говорит, что переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года будут зависеть, в том числе, от объемов европейского спроса.

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