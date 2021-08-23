Осматривают «военные»: «ДНР» устроила массовые проверки на дорогах

Группировка «ДНР» проводит проверки документов и транспорта на дорогах. На всех трассах и даже городских улицах на контролируемой формированием территории появилось большое количество «военных». Об этом сообщает местный телеграм-канал «Донбасс решает».



Как отмечается, возникли километровые очереди на многочисленных блокпостах. При этом проверяют документы и осматривают автомобили не сотрудники «ГАИ», а «военные».



Один из водителей, который простоял в пробке на Старобешевском блокпосту около часа, рассказал, что спросил у проверяющих о причинах происходящего. По его словам, ему ответили, что «просто начались очередные учения».

На 23-27 августа группировки «ЛНР» и «ДНР» объявили совместные учения «органов управления и сил гражданской защиты». По словам главы «ЛНР» Леонида Пасечника, это вызвано якобы угрозой обстрелов и «диверсий на объектах гражданской инфраструктуры».