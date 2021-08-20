Пушилин высказался за отмену «границ» между Донецком и Луганском

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что между территориями, контролируемыми «ЛНР» и «ДНР», должно быть свободное перемещение. Об этом он сказал на молодежном форуме «Море-Лес», передают сепаратистские интернет-ресурсы.



Пушилину задали вопрос, возможно ли упрощение пересечения внутренней «границы».



«Достаточно давно я являюсь сторонником того, что между Луганском и Донецком не должно быть никаких границ, никаких ограничений. Мы практически единое целое», – заявил Пушилин.



По его словам, глава «ЛНР» Леонид Пасечник тоже поддерживает отмену «границ».



«Ничего не должно быть. Должен быть свободный проезд. Мы за это. Поэтому ждем это в скором будущем», – добавил Пушилин.