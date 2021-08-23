В Кремле назвали саммит Крымской платформы «недружественным по отношению к России»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценивает саммит Крымской платформы как «недружественный по отношению к России», передает ТАСС.



Он также сказал, что отказ признавать Крым частью России является «неприемлемым».



«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное – относимся как к антироссийскому мероприятию», – заявил Песков.

Учредительный саммит Крымской платформы начал работу в Киеве 23 августа. Участие в мероприятии подтвердили 46 стран и международных организаций.



Крымская платформа – это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и возвращения полуострова под контроль Украины.