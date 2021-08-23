ЕС продолжит политику непризнания незаконной аннексии Крыма – президент Евросовета

Европейский Союз будет продолжать политику непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией. Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, выступая на саммите Крымской платформы.



«Я здесь присутствую для того, чтобы подтвердить неизменную позицию Евросоюза: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы будем продолжать нашу политику непризнания этого, и мы будем дальше выступать против любых нарушений международного права», – сказал Шарль Мишель.



Он подчеркнул, что такие незаконные действия, которые совершила РФ, «будут нести угрозу доверию и миру, и подверждение этому происходит с 2014 года».



«Наша цель – сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной», – добавил президент Евросовета.



Он отметил, что позиция относительно Крыма должна оставаться на высоком уровне в международной повестке дня.

Учредительный саммит Крымской платформы начал работу в Киеве 23 августа. Участие в мероприятии подтвердили 46 стран и международных организаций.



Крымская платформа – это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и возвращения полуострова под контроль Украины.