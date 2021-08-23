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Россию признали оккупантом по итогам саммита Крымской платформы. Зеленский предложил Москве обсудить деоккупацию полуострова

23 августа 2021, 15:10

Россию признали оккупантом по итогам саммита Крымской платформы. Зеленский предложил Москве обсудить деоккупацию полуострова

По итогам учредительного саммита Крымской платформы Россия была признана на международном уровне государством-оккупантом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Впервые на международной уровне Россия признана государством-оккупантом. И в соответствии с нормами международного гуманитарного права она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ к Крыму для международных гуманитарных и правозащитных организаций», — сказал Зеленский по окончании учредительного саммита Крымской платформы.

Он отметил, что по итогам саммита всеми участниками была одобрена декларация Крымской платформы.

«Она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Россией Крыма, обязательство рассмотреть внедрение дополнительных политических, дипломатических ограничительных санкций в отношении России в случае дальнейшей агрессии», — подчеркнул президент.

Комментируя реакцию российской стороны, на проведение саммита, Зеленский предложил Москве присоединиться к Крымской платформе для наработки шагов по деоккупации полуострова.

«Если эта площадка так интересует ее [Россию], то мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для совместной наработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической ошибки», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в декларации Крымской платформы есть место для подписи представителя РФ.

«Скорее всего, этот подпись будет последней на последнем саммите Крымской платформы в Ялте», — резюмировал Зеленский.

В учредительном саммите Крымской платформы приняли участие 46 стран и международных организаций.

В Кремле назвали саммит Крымской платформы «антироссийским мероприятием».

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