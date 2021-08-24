Украина подтвердила готовность ко встрече в Нормандском формате на уровне министров

Украина готова к проведению встреч глав МИД стран «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия, РФ) и надеется на конструктивный подход РФ в этом вопросе,. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом во вторник в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».



«Усилия Нормандского формата должны быть еще более эффективными. И мы с министром Ле Дрианом едины в совместной мысли, что Нормандский формат должен работать, и мы ждем от него большей динамики. Мы понимаем, что прежде всего это зависит от позиции России, и я хочу воспользоваться этой возможностью и подтвердить, что мы готовы к встрече министров иностранных дел в нормандском формате», — отметил Кулеба.



Министр также выразил надежду на конструктивный подход Москвы к организации саммита: «Надеюсь, что наш российский коллега, министр Лавров также конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила за возобновление встреч в Нормандском формате.



Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва готова к контактам в Нормандском формате, «был бы предмет для переговоров и понимание целей этих переговоров».