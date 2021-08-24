Стало известно число жителей Донбасса с паспортами РФ, которые смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Более 100 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, получили право проголосовать дистанционно на выборах в Госдуму.



Об этом сообщает «Эхо Москвы».



Всего на Донбассе выдано около 600 тысяч российских паспортов. Украина эти документы не признает.



Для участия в дистанционном голосовании на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО, помимо российского паспорта, необходима также регистрация на портале «Госуслуги» и подача соответствующей заявки до 13 сентября.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей на портале «Госуслуги». Кроме того, организована агитационная кампания за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Свой протест против проведения российских выборов на оккупированных территориях выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты выборов.