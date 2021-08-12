В ОРДЛО запустили передвижные пункты: агитируют голосовать на выборах в Госдуму РФ

В городе Антрацит, находящемся под контролем группировки «ЛНР», по жилым кварталам ездят мобильные пункты, агитирующие поучаствовать в голосовании на выборах в Госдуму России в сентябре.



Соответствующее видео было опубликовано в соцсети.

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«Если не успели подать заявление на получение СНИЛС или уже имеете СНИЛС, но не получили подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги" Российской Федерации, вы можете сделать прямо сейчас в нашем мобильном пункте», — звучит из динамиков такого мобильного пункта, который оборудован в автобусе.



В агитации местным жителям также сообщают, что «только при наличии СНИЛС и подтвержденной учетной записи на портале "Госуслуги" Российской Федерации вы можете реализовать свое конституционное право и проголосовать на выборах в Государственную Думу, подав заявку на участие в выборах».



Кроме того, группировки «ДНР» и «ЛНР» уже открыли «информационные центры», в которых обратившимся людям регистрируют учетную запись на сайте «Госуслуги» и рассказывают, как можно поучаствовать в онлайн-голосовании на российских выборах.

Один из инфоцентров «ДНР», где помогают зарегистрировать на «Госуслугах». Скриншот: «Первый республиканский» / YouTube

По информации основателя «Восточной правозащитной группы» Павла Лисянского, в последующем такие информационные центры будут использоваться в день голосования, фактически как онлайн-избирательные участки.

В конце июня на подконтрольных «Л-ДНР» территориях была упрощена процедура оформления СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета) для местных жителей с паспортами РФ. СНИЛС нужен для регистрации на сайте «Госуслуги», с помощью которого можно будет удаленно голосовать на выборах в Госудуму РФ, которые пройдут в сентябре.



В МИД Украины заявили, что голосование жителей неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в российскую Госдуму поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.