Политподгруппа ТКГ ушла на перерыв из-за участия приглашенных сепаратистами «экспертов»

Политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы объявила перерыв по инициативе украинской стороны. Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.



Политподгруппа работала сегодня всего один час.



«Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка Российской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск», — рассказал он.



По словам Гармаша, такие участники как сотрудница «мининформации ДНР» Пирогова делегитимизируют переговоры и лишают их смысла.



Украинская сторона попросила перерыв в работе подгруппы, пока данный вопрос не урегулирует ТКГ.



«Также, актуальным остается и участие приглашенных приглашенными РФ из Луганска в отдельном окне, на что украинская сторона не давала своего согласия», — добавил Гармаш.



Журналист отметил, что согласно пункту 13 Минских соглашений, рабочие группы отображают состав ТКГ (Украина, РФ, ОБСЕ).



В то же время, координатор политподгруппы от ОБСЕ посол Пьер Морель объясняет участие членов «Л-ДНР» «устоявшейся практикой, которая устоялась, потому что «полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит», заявил Гармаш: «Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ. На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит — видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него».